Признанная идеальной женщиной модель Джанаина Празерес вышла замуж сама за себя

Бразильская модель Джанаина Празерес, которую недавно журнал Playboy признал «идеальной женщиной», купила себе обручальное кольцо за 80 тысяч долларов США (7,3 миллиона рублей) и вышла за себя замуж. Об этом сообщает Daily Star.

35-летняя бразильянка объявила, что хочет быть как можно более независимой женщиной, и свадьба с собой стала символом этого. Она призналась, что ей всегда было непросто найти любовь, и все отношения были неудачными.

Однако после того как Playboy признал ее «идеальной женщиной», она полюбила себя, и решила закрепить эту любовь символическим бракосочетанием. «Я поняла, что чтобы быть счастливой по-настоящему, нужно сначала принять и полюбить себя безоговорочно. Это кольцо символизирует прочную связь меня со мной», — заявила Празерес.

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Она также отметила, что многие люди считают, будто модели добиваются славы только за счет других. Однако Празерес утверждает, что все, чего она добилась — результат ее собственного труда.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за себя. Бывший муж женщины был на 14 лет старшее ее, и со временем это стало причиной взаимного непонимания и конфликтов.

Взято

отсюда

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