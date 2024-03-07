реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Признанная идеальной женщиной модель Playboy вышла замуж за себя

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Признанная идеальной женщиной модель Джанаина Празерес вышла замуж сама за себя

Признанная идеальной женщиной модель Playboy вышла замуж за себя

Бразильская модель Джанаина Празерес, которую недавно журнал Playboy признал «идеальной женщиной», купила себе обручальное кольцо за 80 тысяч долларов США (7,3 миллиона рублей) и вышла за себя замуж. Об этом сообщает Daily Star.

35-летняя бразильянка объявила, что хочет быть как можно более независимой женщиной, и свадьба с собой стала символом этого. Она призналась, что ей всегда было непросто найти любовь, и все отношения были неудачными.

Однако после того как Playboy признал ее «идеальной женщиной», она полюбила себя, и решила закрепить эту любовь символическим бракосочетанием. «Я поняла, что чтобы быть счастливой по-настоящему, нужно сначала принять и полюбить себя безоговорочно. Это кольцо символизирует прочную связь меня со мной», — заявила Празерес.

Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы

Она также отметила, что многие люди считают, будто модели добиваются славы только за счет других. Однако Празерес утверждает, что все, чего она добилась — результат ее собственного труда.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за себя. Бывший муж женщины был на 14 лет старшее ее, и со временем это стало причиной взаимного непонимания и конфликтов.

Взято
отсюда

украина последние новости на сегодня , дзен новости лента

горняк22 телеграм
Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинская армия за сутки провела…

Узнать больше
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

ВСУ. Архивное фото Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих…

Узнать больше
Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Сотрудник полиции. Архивное фото Полиция Саратова возбудила уголовное дело в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp