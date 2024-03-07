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Пластиковые окна в Горняке

Пробки в Москве достигли девяти баллов

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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса “Яндекс.Карты”.

Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, интенсивное движение сейчас наблюдается в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотёчной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе шоссе Энтузиастов, а также на Щёлковском шоссе по направлению в область.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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