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Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было

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Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было

Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов “Перекресток” в Москве. Архивное фото

Проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы со стороны системы ЕГАИС вечером в четверг не было, заявили РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле.

Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что массовый сбой при продаже алкоголя и сигарет произошел в Москве. Продавцы связывали это с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.

“Никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет”, – заявили в службе, комментируя информацию о сбоях в работе системы и проблемы с реализацией алкоголя в столице.

Агентство сообщило, что направило запрос в крупные торговые сети.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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