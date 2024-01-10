Экс-замглавы управления делами президента России осудят за злоупотребления

В Тверском суде Москвы 9 января начался процесс над бывшим заместителем руководителя управления делами президента (УДП) России Иваном Малюшиным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Судебное заседание сразу же перенесли на 16 января. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями при распоряжении земельным участком в центре Москвы. Его действия нанесли бюджету ущерб в 100 миллионов рублей.

По версии следствия, Малюшин незаконно передал в аренду участок УДП площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Стремянном переулке американской компании.

В 2019 и 2023 годах следствие дважды прекращало уголовное преследование Малюшина — сначала из-за амнистии, а потом из-за якобы истекших сроков давности. Однако оба эти решения по настоянию прокуратуры суды отменили.

Малюшин занимал должность в УДП с 2003-го по 2015 год. 28 августа 2019 года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело.

Взято

отсюда

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