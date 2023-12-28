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Продажи ПК вырастут

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IDC: продажи ПК в 2024-м вырастут из-за ИИ и корпоративного сектора

Продажи ПК вырастут

Аналитики IDC предсказали увеличение рынка персональных компьютеров в 2024 году — из-за искусственного интеллекта (ИИ) и нужд корпораций. Об этом сообщает издание TechSpot.

В отчете компании говорится, что по итогам 2023 года рынок компьютеров упал на 13,8 процента. Таким образом, падение продолжилось — в 2022 году поставки снизились на 16,6 процента. Заметнее всего упали продажи в образовательном секторе — на 15,4 процента, далее идет корпоративный сегмент — 12,2 процента.

В IDC зафиксировали продолжающийся восемь кварталов спад. Однако, по-прежнему, рекордным остается снижение рынка на протяжении 19 кварталов, которое было зафиксировано в период между вторым кварталом 2012-го и четвертым кварталом 2016 года. При этом в компании считают, что в 2024-м продажи вырастут, и рынок восстановится.

Специалисты агентства обратили внимание на растущую базу коммерческих ПК, нуждающихся в обновлении. Также авторы назвали одним из драйверов роста рынка ИИ, для работы с которым будут нужны мощные компьютеры. Кроме того, выход Windows 12 может повлиять на рост продаж ПК.

В начале ноября аналитики рынка персональных компьютеров назвали искусственный интеллект (ИИ) «спасением» для индустрии. По оценке Canalys, на компьютеры со встроенной поддержкой ИИ придется 60 процентов продаж на рынке в 2027 году.

Взято
отсюда

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