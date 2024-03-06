реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Продюсер Бабичев усомнился в успехе Никиты Преснякова из-за высокой конкуренции

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Продюсер Бабичев усомнился в успехе Никиты Преснякова из-за высокой конкуренции

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru предположил, что Никита Пресняков не сможет построить карьеру в США из-за высокой конкуренции.

«Я знаю, что Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — отметил Бабичев.

Он напомнил, что из-за отсутствия постоянного заработка артисту приходится устраивать специальные концерты, например, к 8 марта. Критик не смог однозначно ответить на вопрос, продолжатся ли попытки Преснякова, и будут ли его концерты пользоваться популярностью. Также Бабичев напомнил, что музыкант всегда может вернуться в Россию, так как дорогу ему никто не закрывал.

Исходя из афиши мероприятия, «новый формат вечеринок», предлагаемый 32-летним Пресняковым, предполагает исполнение каверов российских хитов 2000-х в танцевальном стиле. В частности, в анонсе заявлены песни групп «Смысловые Галлюцинации», «Маша и Медведи» и песня группы «Альянс» «На заре».

Ранее Киркорову посоветовали перестать делать пластику ради чистой кармы.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая стала моделью на Неделе моды…

Узнать больше
Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Евгения Гуцул‘ class=”item-image” > Президент России Владимир Путин встретился с главой…

Узнать больше
В Калининграде таксист остался без работы после ссоры с клиенткой из-за собаки

В Калининграде таксист остался без работы после ссоры с клиенткой из-за собаки

В Калининграде таксист отказался везти женщину с большой собакой и был…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp