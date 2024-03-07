Продюсер Макс Фадеев в своем Telegram-канале признался, что подарил певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на день рождения его новый трек.

«Эту песню я подарил Ярославу на его день рождения. Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел. Спасибо. Дорогие женщины, живите долго. Пусть у каждой из вас будет мечта, которая обязательно сбудется. Одна, но точно сбудется», — написал Фадеев.

7 марта Shaman выпустил клип на песню «Мама», съемки которого проходили в детском доме. По словам исполнителя, он решил снимать ролик именно в детском доме, так как, услышав композицию, сразу подумал про детей, которым некому сказать «самое простое и привычное» для человека слово. Во время своего визита в детский дом Дронов подарил детям новую одежду, телевизор, приставки, бытовую технику, самокаты и игрушки.

Ранее продюсер объяснил, почему концерты Лолиты все еще отменяют.

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