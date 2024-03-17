Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен

Движение автотранспорта по Крымскому мосту запущено после временных ограничений, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.«

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что движение по мосту через Керченский пролив перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Радио Sputnik также рассказало, что начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов* анонсировал “серьезную операцию” ВСУ в Крыму

Взято отсюда.