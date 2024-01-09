Профессор Чумаков: эпидемия гриппа и COVID-19 носит сезонный характер

Рост заболеваемости гриппом и COVID-19 носит сезонный характер, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.«”Одновременно идет и эпидемия гриппа, и COVID-19. Ничего такого совсем уж страшного нет, потому что такая ситуация по гриппу бывает каждый год. Присоединился COVID-19. Но COVID-19 уже, как говорится, “не COVID-19″. Он более мягкий”, – подчеркнул профессор в интервью телеканалу “360”.

По его словам, отличить грипп от COVID-19 сложно. Оба заболевания протекают от пяти до семи дней, схемы лечения примерно одинаковые.«”Довольно трудно даже распознать, чем человек заболел. Потому что в каждом случае не проводится диагностика. В принципе, терапия такая же”, – отметил Чумаков.

По мнению профессора, пока COVID-19 “более серьезный, чем грипп”, но “через какое-то время, может быть, COVID-19 уступит гриппу по серьезности”.

Радио Sputnik рассказало, как в Москве оценили ситуацию с ОРВИ и COVID-19.

Взято отсюда.