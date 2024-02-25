Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости. Об этом профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству «Прайм».

Это не коснется тех пенсионеров старше 80, кто получил первую группу инвалидности, уточнила Финогенова.

«Она устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности», — сказала она.

Специалист подчеркнула, что размер доплаты в обоих случаях будет идентичен — 8134,9 рубля.

До этого эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, кто может получить социальную пенсию в 2024 году.

Сообщалось также, что с 1 апреля социальные выплаты будут повышены для 4,1 миллиона человек. В частности, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Это коснется более 3,4 миллиона получателей этих выплат. Средний размер такой пенсии составит 13 455 рублей. Пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы поднимут до 19 948 и 20 110 рублей соответственно.

Ранее были названы льготы, которые положены воинам-афганцам.

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