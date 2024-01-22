Профессор рассказал о связи депрессии с наличием жизненных целей

Причиной депрессии часто бывает отсутствие жизненных ценностей, считает завкафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.«”Депрессия возникает из-за психологических факторов, на которые влияют личные качества человека и внешние события. Тревожное состояние свойственно пациентам с отсутствием жизненных целей или с неудачами в их достижении, с проблемами в личной жизни, серьезными эмоциональными потрясениями, несамостоятельностью и однообразием в жизни. Без контроля врача состояние может усугубиться”, – цитирует психиатра издание “Вести Подмосковья”.

По словам профессора, депрессия может коснуться любого в любом возрасте и проявляется она в апатии, снижении аппетита и нарушении сна.

В эфире радио Sputnik врач объяснила, почему после сна может болеть голова.

Взято отсюда.