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Профсоюзы: зарплата врачей должна составлять 200% от средней в регионе

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Профсоюзы: зарплата врачей должна составлять 200% от средней в регионе

Для сокращения дефицита медработников необходимо повысить им зарплату, которая должна составлять 200 процентов от средней зарплаты в регионе, заявил глава Общественного совета, председатель профсоюза медработников Анатолий Домников.

По его словам, объем дополнительной работы врачей сегодня зашкаливает, и показатель по заработной плате врачей выполняется только со всеми переработками.«”Еще в 2019 году президент дал правительству поручение разработать новую систему оплаты труда медработников. Благодаря ей у всех категорий медработников повысится заработная плата. Кроме того, новая система должна выровнять зарплату между регионами, которая сейчас может различаться в три-четыре раза. Пилотный проект реализации системы отложен до 2025 года”, – рассказал “Парламентской газете” Домников.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме предложили создавать в школах медицинские классы.

Взято отсюда.

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