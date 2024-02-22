FT: инвесторы производителя Oreo и Milka не заставляют быстрее покинуть рынок РФ

Инвесторы Mondelez не заставляют производителя сладостей быстрее покинуть российский рынок. Об отсутствии планов на уход из РФ заявил гендиректор компании Дирк Ван де Пут, его слова приводит Financial Times (FT).

Партнеры не давят на производителя Oreo и Milka с целью ухода компании из России, так как фирмы, покинувшие рынок, заплатили в бюджет больше денег, чем те, кто остался и платит налоги, считает топ-менеджер. Кроме того, инвесторов не волнует этот вопрос «с моральной точки зрения», а выручка Mondelez в России значительно ниже пятипроцентного порога, который считается эталоном для существенных вопросов, добавил Ван де Пут.

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На трех предприятиях Mondelez в России работают 2,7 тысячи человек, в поставках сырья косвенно заняты порядка 10 тысяч фермеров. По словам руководства, российский бизнес теперь работает как отдельное подразделение, а за прошлый год он обеспечил 2,8 процента глобальной выручки группы (минус 1,2 процентного пункта год к году).

Ранее стало известно, что руководство французской Danone, российские активы которой были переданы Росимуществу, может продать их молочной компании «Вамин Татарстан». Юрлицо принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, который летом 2023 года вошел в совет директоров Life & Nutrition (переименованная дочерняя компания Danone в России). Назначение Мингазов получил после того, как компанию возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

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