Производители из МО собираются на фестиваль “Сделано в России” в Китай

На фестивале “Сделано в России”, который пройдет в Китае, производители из Подмосковья представят сладости и молочные продукты, рассказал зампред регионального правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия области Владислав Мурашов.

Фестиваль-ярмарка “Сделано в России” будет проходить в китайских городах Далянь и Шеньян с 27 января по 4 февраля.«”На ярмарке будет представлен большой ассортимент российских товаров органического происхождения и высокого качества, в том числе сладости, разнообразные напитки и молочная продукция”, – цитирует Мурашова телеканал “360”.

Радио Sputnik также сообщало, что 100 зарубежных выставок посетили компании при поддержке Москвы.

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