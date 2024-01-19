Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове

Кот Твикс. Архивное фото

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. «”Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта”, – говорится в сообщении.

В РЖД ранее сообщили, что компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. Хозяйка Твикса рассказала РИА Новости, что будет добиваться увольнения проводницы.

горняк

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