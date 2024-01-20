Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке

Автомобиль скорой помощи . Архивное фото

Прокуратура на Камчатке начала проверку по факту на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба ведомства.

На двадцать первом километре трассы Петропавловск – Камчатский – Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем “Тойота Раш”, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом “Форд Транзит” под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля “Тойота Раш” и два пассажира “Форд Транзит”.

“Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехали сотрудники аварийных служб и ГИБДД, их работу координирует Елизовская городская прокуратура. Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров”, – говорится в сообщении.

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