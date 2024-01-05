Прокуратура назвала причину задержки поездов в Ярославской области

Поезд РЖД . Архивное фото

Предварительной причиной задержки поездов в Ярославской области стала техническая неисправность локомотива грузового поезда, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее в пятницу СЖД сообщила о задержке по состоянию на 17.50 мск трех пассажирских поездов: № 375 Воркута – Москва на 2 часа 47 минут; №67 Абакан – Москва на 2 часа 3 минуты; №103 Ярославль – Москва на 2 часа 6 минут. Отмечалось также, что ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут.

Позже СЖД обновила данные по состоянию на 20.50 мск – задерживались поезда №16 Москва-Архангельск на 3 часа 9 минут, №70 Москва-Чита на 3 часа, №376 Москва-Воркута на 2 часа 40 минут, №936 Москва-Котлас на 2 часа, №716 Москва -Кострома на 2 часа 16 минут, №295 Котлас -Москва на 2 часа 11 минут, №934 Москва- Великий Устюг на 42 минуты, №108 Москва -Вологда на 41 минуту. Также, по данным СЖД, задерживались пригородные поезда №6009 Ярославль-Главный – Александров на 2 часа и №6008 Александров – Ярославль-Главный на 1,5 часа. «”По предварительным данным, 5 января из-за технической неисправности локомотива грузового поезда на станции Сильницы произошла задержка пассажирских поездов, следующих из Абакана, Воркуты и Ярославля в Москву”, – информирует прокуратура.

Отмечается, что в настоящее время движение поездов восстановлено. «”Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой движения поездов”, – говорится в сообщении. Также, отмечает прокуратура, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц железной дороги.

город Горняк

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