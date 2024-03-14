Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме

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Причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии найдено, оно недалеко от рудника “Кварцевый”.

“В 11.17 по магаданскому времени в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района произошла аварийная посадка вертолета Ми-8 перевозчика “Дальнереченск Авиа”, следовавшего по маршруту “посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан”. По предварительной информации, рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа. По предварительным данным, причина произошедшего – неисправность двигателя”, – говорится в сообщении.

К поисково-спасательным мероприятиям привлечено 2 вертолета из аэропорта Магадан, наземная техника.

новости Локтевский

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