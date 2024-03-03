Прокуратура проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи

Полицейский автомобиль . Архивное фото

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи с участием грузовика, автобуса и двух легковушек, в котором пострадали три человека, сообщает ведомство региона. «”Прокуратурой Адлерского района города Сочи взято на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на подъезде к населенному пункту Красная Поляна”, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в результате ДТП на Краснополянском шоссе три человека получили травмы различной степени тяжести. В прокуратуре РИА Новости подтвердили, что речь идёт об аварии, снятой на видео, и пострадали люди, находившиеся в легковых автомобилях. «”Своевременность и объективность расследования, проводимого органом ГИБДД, взяты прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль”, – говорится в сообщении.

В воскресенье в Telegram-канале “ЧП Сочи” появилось сообщение с видео об аварии на трассе из Сочи в Красную Поляну. На кадрах видно, что пострадали четыре автомобиля: грузовик “Росгвардии”, пассажирский автобус и два легковых автомобиля. Также на месте ДТП стояли несколько карет “скорой помощи”. В полиции города и региона комментировать аварию отказались, однако, прокуратура заявила о том, что про контролирует расследование ДТП.

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