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Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида

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Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида

Полиция. Архивное фото

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту сообщений в соцсетях о нападении мужчины на женщину-инвалида в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В пятницу несколько местных Telegram-каналов опубликовали информацию о нападении 27 октября мужчины-пассажира на глухонемую женщину-таксиста. На ее сообщение о помощи приехала подруга, которая также является инвалидом с детства по слуху и речи и использует слуховой аппарат. В сообщении соцсетей указано, что конфликт возник после того, как мужчина отказался возместить ущерб за поврежденную дверцу такси, которой он ударил другую машину. На видео, размещенном в каналах, видно, что мужчина стал нецензурно выражаться в отношении одной из женщин и нанес ей несколько ударов. По данным Telegram-каналов, пострадавшая сняла побои, у нее сломан слуховой аппарат.

“Организована проверка в связи с публикацией в сети Интернет о нападении мужчины на женщину- инвалида. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)”, — говорится в сообщении.

Прокуратура Ленинского района Самары также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

горняк
Взято отсюда
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