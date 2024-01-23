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Прокуратура взяла на контроль расследование гибели участника КВН в Сочи

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Прокуратура взяла на контроль расследование гибели участника КВН в Сочи

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль расследование обстоятельств гибели участника команды КВН в Сочи, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным правоохранительных органов, в ночь на 18 января около гостиницы “Жемчужина” произошла потасовка между участником махачкалинской команды КВН “Лахмаджу” и членом сочинской “Моей команды”.

Участник “Лахмаджу”, предположительно, нанес несколько ударов оппоненту, тот упал, получив открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и оснований черепа, а также ушиб головного мозга. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”.«

"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Хостинского района города Сочи", – сказали РИА Новости в ведомстве.

Радио Sputnik сообщало, что из России выдворили 22 участника драки с полицейскими у “Садовода”.

Взято отсюда.

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