Прокурор попросил приговорить Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам колонии

Прокурор попросил приговорить бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) почти к пяти годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов.

Слушания проходят в Московском городском суде в закрытом режиме.«

"Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима", – сказал собеседник агентства.

Ранее Стрелкову было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). Вину бывший министра обороны ДНР не признал.

Игорь Стрелков (настоящее имя – Игорь Всеволодович Гиркин) – отставной российский военнослужащий. В 2014 году он стал первым министром обороны Донецкой Народной Республики.

Он также известен как публицист и блогер, который ведет Telegram-канал.

Радио Sputnik сообщало, что автору Telegram-каналов Феликсу Елисееву вынесли приговор по статье о госизмене.

Взято отсюда.