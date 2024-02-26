Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области

Форма сотрудника полиции. Архивное фото

Пропавшую 19 февраля в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области, решается вопрос о передаче родителям, сообщила РИА Новости в понедельник представитель ГУМВД по Новосибирской области.

Как сообщалось, девушку последний раз видели в Новосибирске 19 февраля около 18.40 (14.40 мск). В связи с длительным отсутствием сведений о её местонахождении, следователи СК организовали розыск в рамках возбужденного уголовного дела.

“Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области, в настоящее время решается вопрос о доставлении и передаче девушки законным представителям”, – сообщила собеседница агентства.

Горняк22

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