“Просчитался”. В РФ отреагировали на угрозы литовского посла Калининграду

Оглавление

Пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков

Депутат Госдумы Дмитрий Белик

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков

Российские официальные лица и политики прокомментировали слова посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о необходимости “нейтрализовать” Калининград и сделать Балтийское море внутренним морем НАТО.

Ранее литовский посол и бывший министр иностранных дел республики пригрозил “нейтрализовать” Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО, если Россия бросит вызов альянсу.

Пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков

“Никогда Балтийское море не станет морем НАТО по одной простой причине. У РФ тут есть как минимум три крупных порта. Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота”, – сказал Лысков РИА Новости.

Он отметил, что Калининград никому не угрожает, а оружием “бряцают” страны, внезапно забывшие про 20 лет совместного добрососедства«”Мы живем на своей земле и развиваем наш регион… Советую нашим соседям прежде, чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить”, – добавил Лысков.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик

Парламентарий отметил, что заявление Макрона – это слова из разряда “хотел свистнуть, а вышло какое-то шипение”.

“Если послушать власти Литвы, так они готовы всю Россию завоевать в считаные дни, аппетиты, скажем, у них огромные. Правда, все это зиждется на надежде помощи союзников, а вот судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией. <…> Если этот деятель решил на чужом горбу к нам незваным гостем заехать, то просчитался – “натовская лошадка” с норовом и такого седока сразу сбросит”, – сказал в беседе с агентством депутат.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков

“Очень характерно, что подобные заявления делают не сами шведские власти, а литовские дипломаты. Впрочем, не удивительно, ведь каждый новый повод используется литовскими политиками, чтобы напомнить о себе”, – выразил мнение в интервью РИА Новости Шендерюк-Жидков.

По словам сенатора, в Литве уже стало привычкой “виртуально воевать с Калининградом”.

“Жаль лишь только, что некогда нейтральная Швеция своими непродуманными действиями по вступлению в НАТО втянула себя в эту политическую игру со стороны младших прибалтийских партнеров”, – добавил он.

Радио Sputnik сообщало, какой российский регион может стать первой военной целью НАТО.

Взято отсюда.