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“Проснулись от взрыва”. Жительница Петербурга рассказала подробности ЧП

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"Проснулись от взрыва". Жительница Петербурга рассказала подробности ЧП

Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что заметила пожар на балконе соседнего дома в Красногвардейском районе, где произошло ЧП.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе повреждено остекление балконов двух домов, пострадавших нет. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.

По словам очевидицы, она проснулась от звука взрыва ранним утром.«

"Примерно в 7 утра. Тряхануло. Дочь, внучка проснулись от взрыва. Выбежали на улицу. Сильного пожара не было. На втором этаже на балконе (соседнего дома, – ред.) небольшое пламя, небольшой очаг. Слава богу, обошлось", – сказала женщина РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что в промзоне Петербурга обнаружили взрывчатку.

Взято отсюда.

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