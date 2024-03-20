“Просто постыдно”. Матвиенко о реакции Запада на выборы в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала реакцию Запада на выборы президента России.«

"Реакция стран Запада была ожидаема, но в какой форме она была выражена, выглядело просто постыдно", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

По ее словам, имела место череда одинаковых выступлений – “как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное – безупречную организацию голосования, свободное прямое волеизъявление россиян”.«”Перекличка по списку различных “макронов”, “боррелей”, других персон без политического лица, спешащих произнести заученные заклинания о незаконности, каком-то запугивании граждан в отношении наших выборов, по сути, полностью дискредитирует их самих”, – подчеркнула спикер Совфеда.

Она назвала заявления западных политиков не просто ложью, а прямым оскорблением десятков миллионов россиян, которым “абсолютно цинично отказывают в гражданской сознательности”.«”Выборы прошли демократично, конкурентно, прозрачно, открыто. Мы снова убедились, что российская избирательная система устойчивая, высокотехнологичная и очень удобная для людей”, – заключила Матвиенко.

Ранее в своей авторской программе на радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о страхе Запада, стоящем за критикой российских выборов.

Взято отсюда.