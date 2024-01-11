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Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник

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Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник

Сергей Удальцов. Архивное фото

Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено против лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.«”Против Сергея Удальцова расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)”, – сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.

Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.

горняк
Взято отсюда
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