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Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек

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Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек

Кот Твикс. Архивное фото

Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.

Как говорится в заявлении, женщина “сознательно выбросила кота на станции, в итоге животное погибло”. За субботу обращение, созданное 19 января, подписали более 200 тысяч человек.

Ранее хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, кота нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками занимались около 300 человек.

В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным. В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных.

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Взято отсюда
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