Кот Твикс. Архивное фото

Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.«”Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения”, — отметил он.

Колесников добавил, что расследование случая с котом продолжается.

“Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет”, — добавил заместитель гендиректора РЖД.

Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.

Десятки волонтеров искали Твикса, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.

Хозяин кота пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Накануне руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за случившегося.

РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам запретят высаживать их из поездов на улицу.

Горняк22

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