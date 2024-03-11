Психолог дал совет, как с пользой провести масленичную неделю

Масленица – прекрасная возможность снять накопившуюся усталость и получить новые впечатления, считает специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.«

"Каждый день этой яркой недели мы в силах сделать уникальным и незабываемым опытом, о котором будем вспоминать с теплотой еще очень долго", – сказал эксперт в интервью РИАМО.

Он посоветовал в понедельник заняться креативной кулинарией и рукоделием, чтобы “разбавить рутину”. Во вторник устроить “Заигрыш” – день сватовства и выстраивания отношений, а в среду побаловать себя “вкусненьким”.

В четверг отмечается “Рузгуляй” – начало Широкой Масленицы.«”Поэтому можно после работы прогуляться по городу, зайти на ярмарку, купить себе какой-нибудь приятный подарок. Или сходить в музей, кино, театр или выставку. Это обогатит интеллектуально, поможет вырваться из автоматизма будничных дней, снять накопившуюся усталость и получить новые впечатления”, – отметил Хакимов.

По его мнению, в пятницу, на “Вечерки”, а также в субботу, на “Посиделки”, лучше сходить в гости к родным или друзьям.

А “Проводы” в воскресенье – самый яркий, красочный и вкусный день, который лучше всего провести на красочном мероприятии, добавил психолог.

Радио Sputnik также сообщало, что на “Бородинском поле” предлагают с размахом погулять на Масленицу.

Взято отсюда.