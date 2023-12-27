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Психолог дала совет тем, кто боится Нового года

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Психолог дала совет тем, кто боится Нового года

Психолог Елена Добронравова посоветовала начать вести дневник тем, кто боится наступления Нового года.

По ее словам, последние несколько лет “многие живут с глобальным ощущением отсутствия почвы под ногами”.«”Еще в 2019 году спокойно планировали следующие 12 месяцев, казалось, впереди все понятно и стабильно. Но 2020-й стал первым, (внесшим) свои коррективы, и теперь каждый наступающий год вызывает двоякие чувства”, – сказала психолог в интервью изданию “Вести Подмосковья”.

Для большинства людей внешние события кардинально влияют на их внутренний мир, продолжила эксперт. Чтобы обрести точку опоры, Добронравова посоветовала начать вести дневник.«”Прозвучит странно, но помочь может ведение простого дневника. В него стоит записывать, например, три благодарности прошедшему дню и три своих достижения за день, пусть даже они незначительные. Наблюдения за собственной жизнью способны вернуть ощущение управления этим процессом, ведь страх перед будущим возникает в том числе из-за чувства отсутствия контроля”, – подчеркнула психолог.

Радио Sputnik также писало, что, по мнению психолога, важно учитывать при загадывании новогодних желаний.

Взято отсюда.

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