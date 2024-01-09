Психолог: праздник в одиночестве – это не хорошо и не плохо

Одиночество в праздники – это не хорошо и не плохо, это факт, который можно использовать себе во благо, считает психолог Сергей Розанов.

По его мнению, человек в такие минуты имеет возможность посвятить время только собственным желаниями и ни под кого не подстраиваться.«”В такие моменты можно купить деликатесы, приготовить или заказать любимые блюда, смотреть интересные передачи и сериалы сколько душе угодно – в общем, побаловать себя и ни под кого не подстраиваться”, – рассказал психолог в интервью изданию “Вести Подмосковья”.

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