Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших», — сообщил Пушилин.

До этого он сообщал о трех погибших. Пушилин добавил, что всем раненым оказывается медицинская помощь.

ВСУ обстреляли центр города, а также Калининский и Буденновский районы. Пушилин добавил, что обстрел в любое время может повториться.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о 15 ракетах, выпущенных по центру Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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