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Пушилин назвал заявление Зеленского о потерях украинских войск наглой ложью

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Пушилин назвал заявление Зеленского о потерях украинских войск наглой ложью

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал наглой ложью заявление украинского лидера Владимира Зеленского о потерях в рядах армии страны. Его слова передает РИА Новости.

В воскресенье, 25 февраля, Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов. На мероприятии глава государства сообщил, что с момента начала боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы потеряли всего 31 тыс. солдат.

«Очередная наглая и циничная ложь Зеленского. Только в битвах за [населенные пункты] Артемовск, Марьинку, Авдеевку противник потерял гораздо больше, чем заявленные им 31 тыс. [человек]», — подчеркнул Пушилин.

В связи с этим он обратил внимание, что украинский лидер кратно занизил потери армии страны. По мнению главы ДНР, Зеленский сделал это в попытке снизить уровень напряженности в обществе. В частности, речь идет о недовольстве населения насильственными методами мобилизации.

До этого депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев также прокомментировал заявление украинского лидера о потерях ВСУ. Парламентарий сравнил высказывание главы соседнего государства с «гоголевской чертовщиной» из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Ранее слова Зеленского о потерях в рядах украинских войск связали с попыткой получить больше денег от США и их союзников.

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