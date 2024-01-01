Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли три человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть погибшие — предварительно три человека», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что всем раненым оказывается медицинская помощь.

До этого Пушилин сообщал о семи раненых в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он рассказал, что ВСУ обстреляли центр города, а также Калининский и Буденновский районы. Он добавил, что обстрел в любое время может повториться.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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