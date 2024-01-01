Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пушилин: три человека погибли в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пушилин: три человека погибли в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли три человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть погибшие — предварительно три человека», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что всем раненым оказывается медицинская помощь.

До этого Пушилин сообщал о семи раненых в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он рассказал, что ВСУ обстреляли центр города, а также Калининский и Буденновский районы. Он добавил, что обстрел в любое время может повториться.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

ВСУ в новогоднюю ночь подвергли Донецк ракетному обстрелу, есть раненые

01.01.2024

 Новости

В РФ завершился прием документов от желающих стать кандидатом в президенты

01.01.2024

 Гороскоп

Шаг за шагом. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 декабря

01.01.2024

 Происшествия

Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненые

01.01.2024

 Происшествия

Женщину спасли в новогоднюю ночь на пожаре в многоэтажном доме Барнаула

01.01.2024

 Происшествия

Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

01.01.2024

 Происшествия

Барнаульские пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января

01.01.2024

 Происшествия

Алтайские медики приняли роды у женщины прямо по дороге в больницу

01.01.2024

 Происшествия

Еще не построенную, но уже очень дорогую “четырешку” продают в Барнауле за 30 млн рублей

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix