Властям Российской Федерации необходимо обновлять свои подходы к работе и стараться максимально помогать гражданам страны в решении их проблем. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидерами парламентских фракций, сообщает ТАСС.

По его словам, cреди представителей властей России «нужно обновление даже не по конкретным людям, нужно обновление в подходах к решению задач, перед которыми мы все стоим».

«Это очень важно. Что-то может и не получиться, но когда люди наши видят, что все уровни власти работают честно, напряженно, стараются изо всех сил решить задачи и проблемы людей, — многое простят, на многое посмотрят благородно. Но наша задача с вами заключается в том, чтобы по максимуму отработать. По максимуму», — сказал глава государства.

До этого Путин заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране.

Он также отметил, что РФ предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов. Как подчеркнул президент, важнейшей задачей России является повышение эффективности всех уровней публичной власти.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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