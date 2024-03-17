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ПВО подавила беспилотник в Калужской области

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ПВО подавила беспилотник в Калужской области

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото

СИЛЫ ПВО ПОДАВИЛИ БЕСПИЛОТНИК В СПАС-ДЕМЕНСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ – ГУБЕРНАТОР

РИА Новости

новости Алтайский
Взято отсюда
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