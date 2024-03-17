ПВО подавила беспилотник в Калужской области

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
СИЛЫ ПВО ПОДАВИЛИ БЕСПИЛОТНИК В СПАС-ДЕМЕНСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ – ГУБЕРНАТОР
РИА Новости
новости Алтайский
Взято отсюда
Источник
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
СИЛЫ ПВО ПОДАВИЛИ БЕСПИЛОТНИК В СПАС-ДЕМЕНСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ – ГУБЕРНАТОР
РИА Новости
новости Алтайский
Взято отсюда
Источник
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