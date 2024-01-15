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ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

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ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Дивизион зенитной ракетной системы С-400 “Триумф”. Архивное фото

Российские силы ПВО перехватили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.«

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава региона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждения получили два частных дома, добавил Гладков.

В Минобороны подтвердили, что примерно в 20:30 мск военные уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В минувшую пятницу Вооруженные силы уничтожили в небе над Белгородской областью очередной дрон противника.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

Горняк22
Взято отсюда
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