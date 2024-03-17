ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото

Российские силы ПВО на подлете к Орлу сбили очередной украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем.

“Силами ПВО на подлёте к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА. Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой военных”, – написал Клычков.

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