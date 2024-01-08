ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

Два украинских беспилотника сбиты ПВО в Климовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

“Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет”, – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.

город Горняк

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