ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области

Работа российских средств ПВО. Архивное фото

Система ПВО сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлете к городу, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

“В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, – написал Гладков в Telegram-канале.22 июня 2022, 17:18

Горняк22

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