ПВО сбила третий за ночь дрон над Тульской областью

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. Архивное фото

ПВО сбила третий за ночь украинский беспилотник над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.«”В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Организовано реагирование экстренных служб. Подразделения ПВО Минобороны России продолжают боевое дежурство”, – говорится в сообщении.

Первые два беспилотника в небе над Тульской областью сбили вскоре после полуночи.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

горняк

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