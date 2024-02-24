реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

ПВО сбила третий за ночь дрон над Тульской областью

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ПВО сбила третий за ночь дрон над Тульской областью

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. Архивное фото

ПВО сбила третий за ночь украинский беспилотник над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.«”В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Организовано реагирование экстренных служб. Подразделения ПВО Минобороны России продолжают боевое дежурство”, – говорится в сообщении.

Первые два беспилотника в небе над Тульской областью сбили вскоре после полуночи.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников,…

Узнать больше
Смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну

Смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну

Российская отдыхающая заразилась лихорадкой денге после укуса комара. Комар. Укус…

Узнать больше
Микролуние, морозы со слабиной, разорванный ЗИЛ, картофельная болезнь. Что произошло на Алтае 24 февраля

Микролуние, морозы со слабиной, разорванный ЗИЛ, картофельная болезнь. Что произошло на Алтае 24 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 24…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp