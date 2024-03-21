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ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

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ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.«”Двадцать первого марта около 15.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

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