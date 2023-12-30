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ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА

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ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото

Беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Ранее Богомаз сообщал, что в ночь на субботу система ПВО сбила пять беспилотников над Брянском и Брянским районом.

“Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет”, – написал Богомаз в Telegram-канале.

город Горняк
Взято отсюда
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