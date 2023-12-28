Пушилин: Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом

Донбасс обладает большим экономическим потенциалом и не позволит себе быть дотационным регионом, заявил глава ДНР Денис Пушилин.«

"Для нас очень важным сейчас является запуск старых предприятий, не менее важным являются и новые предприятия… которые будут вписываться в новую структуру экономики Донбасса… Мы понимаем, что потенциал у нас огромнейший, Донбасс никогда не позволит себе быть дотационным", – сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По его словам, в первую очередь речь идет о предприятиях угольной и металлургической промышленности. Глава ДНР уверен, что продукция заводов будет востребована не только на внутреннем, но и внешнем рынке.

Радио Sputnik сообщало, что немецкий депутат рассказал, зачем Европе нужен Донбасс.

Взято отсюда.