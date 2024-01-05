Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл День ДНР на международной выставке-форуме “Россия” в Москве, передает корреспондент РИА Новости.«”Нас часто называют одним из новых регионов, но наш президент Владимир Владимирович Путин в этом вопросе расставил все акценты. Мы – историческая территория России”, – сказал Пушилин.

По его словам, жители Донбасса всегда ощущали себя частью большой России, считая жизнь в другом “пространстве” недоразумением, которое в итоге они исправили.

Радио Sputnik также писало, что, по словам главного редактора медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргариты Симоньян, Россия строит на освобожденных территориях “город-сад”.

Взято отсюда.