Пушилин поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию затронет актуальные вопросы, ориентируясь на внешнеполитические события, заявил глава ДНР Денис Пушилин.«”С учетом того, какая сейчас ситуация на внешнеполитическом периметре, с учетом всех вызовов послание будет важно и для органов власти, и для простых людей, на которых все решения органов власти отражаются”, – сказал он в беседе с телеканалом “360”.

Пушилин также выразил уверенность, что Путин поднимет темы, связанные с СВО, поддержкой военнослужащих и их семей. «”Потому что мы видим, коль чутко на это реагирует и действует в рамках этого наш президент”, – отметил глава ДНР.

По его словам, послание Путина станет инструкцией к дальнейшей жизни.«”Ровно так я лично буду ее воспринимать – как инструкцию, что и как делаем и как живем до следующего послания”, – заключил Пушилин.

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию в полдень 29 февраля в Гостином дворе. Как отметил глава государства, послание станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Радио Sputnik также рассказало, как, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент РФ готовится к выступлению перед Федеральным собранием.

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