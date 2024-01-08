Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото

Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине следует исправить, эти города должны быть освобождены, заявил РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.«

"Одесса – город, который был основан (императрицей, – ред.) Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский", – сказал собеседник информагентства.

В свою очередь земли, на которых находится современная Николаевская область, были отбиты Россией у Крымского ханства в ходе русско-турецких войн, продолжил Пушилин.«

"Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены. Это мое глубокое убеждение", – заявил глава ДНР.

Радио Sputnik писало, как Пушилин объяснил важность полного освобождения территории ДНР.

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