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Пушилин сообщил, что приехал в Авдеевку

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Пушилин сообщил, что приехал в Авдеевку

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что приехал в Авдеевку. «

"Получилось приехать в Авдеевку. Работы здесь много, безусловно. Предстоит поработать коммунальным службам", – сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Также Пушилин отметил, что требуется большая работа по разминированию города.

Глава ДНР добавил, что сможет представить подробную информацию после оценки ситуации в Авдеевке.

В ночь на субботу 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой.

По данным Минобороны РФ ВС России в ходе операции по освобождению Авдеевки отбросили украинские войска с занимаемых позиций более чем на десять километров.

Радио Sputnik сообщало, как проходит зачистка Авдеевки.

Взято отсюда.

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