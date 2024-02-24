Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что приехал в Авдеевку. «

"Получилось приехать в Авдеевку. Работы здесь много, безусловно. Предстоит поработать коммунальным службам", – сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Также Пушилин отметил, что требуется большая работа по разминированию города.

Глава ДНР добавил, что сможет представить подробную информацию после оценки ситуации в Авдеевке.

В ночь на субботу 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой.

По данным Минобороны РФ ВС России в ходе операции по освобождению Авдеевки отбросили украинские войска с занимаемых позиций более чем на десять километров.

Радио Sputnik сообщало, как проходит зачистка Авдеевки.

Взято отсюда.