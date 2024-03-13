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“Пушкинскую карту” предложили раздать пенсионерам

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"Пушкинскую карту" предложили раздать пенсионерам

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали идею обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить на пенсионеров действие “Пушкинской карты”, пишет портал “Петербург2”.

Соответствующий документ принял городской парламент в первом чтении. Депутаты считают, что льготу следует распространить на пенсионеров, поскольку они не всегда могут потратить деньги на походы в музеи или театр, говорится в сообщении.

Сейчас “Пушкинскую карту” выдают молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Благодаря ей юноши и девушки могут в течение года потратить пять тысяч рублей на посещение культурных мероприятий.

Радио Sputnik также рассказало, что “Пушкинскую карту” предложили выдавать членам многодетных семей.

Взято отсюда.

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